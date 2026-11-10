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ПВО Украины уничтожила 14 "Бандеролей" и десятки дронов за день, атака продолжается

20:54 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
ПВО Украины уничтожила 14 "Бандеролей" и десятки дронов за день, атака продолжается Фото: Мобильная огневая группа ППО (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Россия атаковала Украину днем 10 ноября 155 дронами разных типов, в том числе и "Бандеролями". Подавляющее большинство из них удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Атака днем 10 ноября

В течение дня 10 ноября (с 06.30 до 19.00) противник атаковал Украину:

  • 155 ударными БпЛА типа Shahed (97 из них - реактивные), Гербера и дронами других типов,
  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря,
  • S8000 Бандероль/Дань-Т.

По предварительным данным, ПВО сбила/подавила 124 БпЛА (73 из них - реактивные) и 14 Бандероль/Дань-Т.

"В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА, боевая работа продолжается! Не игнорируйте тревогу!" - предупредили в ВС.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 10 ноября Россия запустила по Украине баллистическую ракету и 162 беспилотника. Силы ПВО обезвредили 135 дронов, но есть попадания на 19 локациях.

Кроме того,ночью 9 ноября Россия атаковала Украину 317 дронами, 105 из них были реактивными. Силы обороны сбили или подавили большинство целей, но все же есть "прилеты".

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