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ППО України знищила 14 "Бандеролей" і десятки дронів за день, атака триває

20:54 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
ППО України знищила 14 "Бандеролей" і десятки дронів за день, атака триває Фото: Мобільна вогнева група ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Росія атакувала Україну удень 10 листопада 155 дронами різних типів, зокрема і "Бандеролями". Переважну більшість з них вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ у Telegram.

Атака удень 10 листопада

Протягом дня 10 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну:

  • 155 ударними БпЛА типу Shahed (97 із них - реактивні), Гербера та дронами інших типів,
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря,
  • S8000 Бандероль/Дань-Т.

За попередніми даними, ППО збила/подавила 124 БпЛА (73 із них - реактивні) та 14 Бандероль/Дань-Т.

"В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, бойова робота триває! Не ігноруйте тривогу!" - попередили у ПС.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 10 листопада Росія запустила по Україні балістичну ракету та 162 безпілотники. Сили ППО знешкодили 135 дронів, але є влучання на 19 локаціях.

Крім того, уночі 9 листопада Росія атакувала Україну 317 дронами, 105 з них були реактивними. Сили оборони збили або подавили більшість цілей, але все ж є "прильоти".

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