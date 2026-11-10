ППО України знищила 14 "Бандеролей" і десятки дронів за день, атака триває

Росія атакувала Україну удень 10 листопада 155 дронами різних типів, зокрема і "Бандеролями". Переважну більшість з них вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ у Telegram.

"В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, бойова робота триває! Не ігноруйте тривогу!" - попередили у ПС.

За попередніми даними, ППО збила/подавила 124 БпЛА (73 із них - реактивні) та 14 Бандероль/Дань-Т.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 10 листопада Росія запустила по Україні балістичну ракету та 162 безпілотники. Сили ППО знешкодили 135 дронів, але є влучання на 19 локаціях.

Крім того, уночі 9 листопада Росія атакувала Україну 317 дронами, 105 з них були реактивними. Сили оборони збили або подавили більшість цілей, але все ж є "прильоти".