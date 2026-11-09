РФ выпустила ночью более 300 дронов по Украине: сколько сбила ПВО

Ночью Россия атаковала Украину 317 дронами, 105 были реактивными. Силы обороны сбили или подавили большинство целей, но все же есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

С 18:00 8 ноября по 08:00 9 ноября враг применил ударные дроны типа Shahed, 105 из которых были реактивными. Также летели S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия.

Их запускали из Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Шаталового и Миллерова в России. Еще дроны шли из временно оккупированных Донецка и Крыма, из районов Чауда и Гвардейское.

Сколько дронов удалось сбить

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. Также работали мобильные огневые группы сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 271 дрон типа Shahed, 81 из которых были реактивны. Кроме того, уничтожены пять дронов S8000 Бандероль/Дань-Т, а также Гербера и беспилотники других типов.

Попадание зафиксировали на 31 локации. На еще 9 локациях упали обломки сбитых дронов.

Несколько ударных беспилотников на утро еще были в воздухе. Боевая работа продолжается.

Как сообщало РБК-Украина, ночью 9 ноября вражеский дрон атаковал Хмельницкий.

Загорелось несколько частных домов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.