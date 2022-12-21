ПВО Patriot помогут Украине, но будут иметь ограниченный эффект, - эксперты

США объявили, что предоставят Украине ракетную батарею ПВО Patriot. Эксперты объяснили, почему новые комплексы будут иметь ограниченный эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Они имеют большую точность, высокую скорость поражения, поэтому они действительно защищают землю от очень конкретных целей", - заявил генерал-майор в отставке Джеймс Маркс.

Генерал-лейтенант Марк Хертлинг, бывший командующий армией США в Европе, отметил что, вероятно, есть некоторые завышенные ожидания относительно того, что батарея Patriot сможет сделать для Украины. Например, она не будет доступна для использования сразу после того, как США согласятся ее предоставить — для обучения военнослужащих понадобится несколько месяцев.

По его словам, обучение специалистов в США занимает около года. К тому же, новый комплекс ПВО не сможет обеспечить сплошное покрытие для всей территории Украины.

"Эти системы не перемещаются по полю боя. Вы размещаете их где-то, что защищает вашу самую стратегическую цель, например, в Киеве. Если кто-то думает, что это будет система, которая сможет закрыть 800-километровую границу между Украиной и Россией, он просто не знает, как эта система работает", - добавил Хертлинг.

Сообщается, что ракеты для Patriot стоят примерно 4 миллиона долларов за штуку. По словам Хертлинга, такие дорогие боеприпасы, скорее всего, не будут использоваться для сбивания каждой ракеты, которую Россия запускает в направлении Украины.

"Это не та система, которая будет преследовать беспилотники или баллистические ракеты малого размера", — добавил он.