ПВО не может покрыть всю территорию. Игнат объяснил важность F-16 для Украины
Системы противовоздушной обороны не могут покрыть всю территорию страны, поэтому Украине необходимы истребители F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Мы пока имеем два дивизиона (ЗРК Patriot, - ред.), которые вступили в дежурство. Но этих систем нужно много, чтобы работать против баллистики", - сказал Игнат.
По его словам, по баллистике и Patriot, и Samp-T могут работать в радиусе 40 км, а не до 150 км, как в варианте с самолетами и крылатыми ракетами.
Спикер отметил, что Украине нужно много систем противовоздушной обороны, но они все равно не смогут покрыть всю территорию страны.
"Всю территорию страны даже от аэробалистических целей эти комплексы не могут защитить. Поэтому все говорят каждый день о самолете F-16, который нам очень нужен, чтобы защитить наше небо от российского терроризма, а уже потом помочь нашим войскам в наступательных действиях для освобождения территорий" - подчеркнул Игнат.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны Соединенных Штатов, ведь эти самолеты - американская технология. Он также призвал ускорить начало тренировок на F-16.
Также ранее мы писали, что президент США Джо Байден испытывает давление от своей же партии по поводу предоставления Украине истребителей F-16 и ракет большого радиуса действия дальности. Однако администрация Байдена выступает против такого шага, аргументируя это тем, что у Соединенных Штатов нет лишних систем ATACMS, а самолеты не являются приоритетом для ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.