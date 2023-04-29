ПВО не может покрыть всю территорию. Игнат объяснил важность F-16 для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы пока имеем два дивизиона (ЗРК Patriot, - ред.), которые вступили в дежурство. Но этих систем нужно много, чтобы работать против баллистики", - сказал Игнат.

По его словам, по баллистике и Patriot, и Samp-T могут работать в радиусе 40 км, а не до 150 км, как в варианте с самолетами и крылатыми ракетами.

Спикер отметил, что Украине нужно много систем противовоздушной обороны, но они все равно не смогут покрыть всю территорию страны.

"Всю территорию страны даже от аэробалистических целей эти комплексы не могут защитить. Поэтому все говорят каждый день о самолете F-16, который нам очень нужен, чтобы защитить наше небо от российского терроризма, а уже потом помочь нашим войскам в наступательных действиях для освобождения территорий" - подчеркнул Игнат.