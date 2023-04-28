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Должны сбросить Россию с неба. Кулеба призвал ускорить начало тренировок на F-16

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Пятница 28 апреля 2023 16:05
Должны сбросить Россию с неба. Кулеба призвал ускорить начало тренировок на F-16 Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Начало тренировок украинских пилотов на F-16 - ускорит передачу истребителей Украине. Для того чтобы сбросить Россию с неба, нашей стране нужны не только ПВО, но и боевая авиация.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на пресс-конференции в Одессе.

"Хотя мы и находимся в морской столице (Одессе, - ред.), но говорили и о небе. Был хороший брифинг вице-адмирала Неижпапы, командующего ВМС Украины, где он говорил о важности F-16 и вообще западных самолетов для обеспечения безопасности над Черным морем", - рассказал министр.

По словам Кулебы, он также лично обратился к союзникам Украины, которые являются операторами современных боевых самолетов, в том числе F-16, с просьбой приложить усилия для ускорения начала тренировки наших пилотов на самолетах, поскольку это, в свою очередь, приведет к их передаче нашей стране.

"Мы должны сбросить Россию с неба. Для этого нам нужны не только системы ПВО, которыми с нами уже поделились друзья, но и боевые самолеты. Боевые самолеты нужны нам для прикрытия бригад, которые пойдут в контрнаступление. Боевые самолеты нужны для защиты Черного моря и прибрежных территорий. Поэтому сегодня много об этом говорили и есть ощущение, что коллеги благосклонно относятся к этому вопросу и я им за это благодарен", - добавил министр.

Стоит отметить, что пресс-конференция состоялась после встречи министра Кулебы с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и госсекретарем МИД Финляндии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Кулеба, боевая авиация поможет сдерживать российскую агрессию, в связи с чем пора передать нашим воинам F-16.

Как отметил министр обороны ВСУ, в будущем получат от союзников авиацию, однако для начала партнеры должны сделать подсчеты и решить, кто сколько самолетов готов передать.

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