Демократы требуют у Байдена передать Украине F-16, - The Hill

Президент США Джо Байден испытывает давление от своей же партии по поводу предоставления Украине истребителей F-16 и ракет большого радиуса действия дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Администрация Байдена выступает против такого шага, аргументируя это тем, что у Соединенных Штатов нет лишних систем ATACMS, а самолеты не являются приоритетом для ВСУ.

Однако группа законодателей подчеркивают, что с танками M1 Abrams была похожая ситуация – Белый дом сначала отказывался их предоставлять, но затем изменил решение. Следующим логическим шагом должны стать самолеты F-16 и ракеты большой дальности, которые могут стать ключевыми для обороны и контрнаступления украинских войск, отмечают конгрессмены.

Издание также пишет, что это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США.