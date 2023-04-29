Демократы требуют у Байдена передать Украине F-16, - The Hill
Президент США Джо Байден испытывает давление от своей же партии по поводу предоставления Украине истребителей F-16 и ракет большого радиуса действия дальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .
Администрация Байдена выступает против такого шага, аргументируя это тем, что у Соединенных Штатов нет лишних систем ATACMS, а самолеты не являются приоритетом для ВСУ.
Однако группа законодателей подчеркивают, что с танками M1 Abrams была похожая ситуация – Белый дом сначала отказывался их предоставлять, но затем изменил решение. Следующим логическим шагом должны стать самолеты F-16 и ракеты большой дальности, которые могут стать ключевыми для обороны и контрнаступления украинских войск, отмечают конгрессмены.
Издание также пишет, что это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США.
Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ускорить начало тренировок на истребителях F-16 . По его словам, учения ускорят передачу истребителей Украине.
Также он заявил, что процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны Соединенных Штатов, ведь эти самолеты – американская технология.
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