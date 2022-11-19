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ПВО и не только. Сунак анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Фото: Риши Сунак, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Sky News.

"Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявляет о новой противовоздушной обороне для Украины во время первого визита в Киев, пакет стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам", - розповідають у виданні.

Также отмечается, что в пакет помощи Украине войдут десятки радаров, средства радиоэлектронной борьбы с дронами. При этом ранее были анонсированы поставки более тысячи ракет для ПВО.

"В то время как ВСУ удается оттеснить российские силы на земли, гражданское население подвергается жестокому обстрелу с воздуха. Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны, включая зенитное оружие, радары и средства борьбы с беспилотниками, а также усиливаем гуманитарную поддержку перед зимой", - приводит Sky News слова Сунака.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Украину. Политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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