ПВО и не только. Сунак анонсировал новый пакет военной помощи Украине

"Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявляет о новой противовоздушной обороне для Украины во время первого визита в Киев, пакет стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам", - розповідають у виданні.

Также отмечается, что в пакет помощи Украине войдут десятки радаров, средства радиоэлектронной борьбы с дронами. При этом ранее были анонсированы поставки более тысячи ракет для ПВО.

"В то время как ВСУ удается оттеснить российские силы на земли, гражданское население подвергается жестокому обстрелу с воздуха. Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны, включая зенитное оружие, радары и средства борьбы с беспилотниками, а также усиливаем гуманитарную поддержку перед зимой", - приводит Sky News слова Сунака.