UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ППО і не тільки. Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Фото: Ріші Сунак, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголошує про нову протиповітряну оборону для України під час першого візиту до Києва, пакет вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії іранським безпілотникам", - рассказывают в издании.

Також зазначається, що до пакету допомоги Україні увійдуть десятки радарів, засоби радіоелектронної боротьби з дронами. При цьому раніше було анонсовано постачання понад тисячі ракет для ППО.

"У той час як ЗСУ вдається відтіснити російські сили на землі, цивільне населення зазнає жорстокого обстрілу з повітря. Сьогодні ми надаємо нові засоби протиповітряної оборони, включаючи зенітну зброю, радари та засоби боротьби з безпілотниками, а також посилюємо гуманітарну підтримку перед зимою", - наводить Sky News слова Сунака.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до України. Політик провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіядрониПВОВійськова допомогаВійна Росії проти України