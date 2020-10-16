Поїздки в умовах пандемії: як часто українці їздять за кордон

Фото: аеропорт (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частота поїздок значно скоротилася через урядові заборони і обмеження

За останній рік за кордон виїжджав тільки кожен десятий громадянин України (11%). У 2019 році таких було 17%.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування у 2020 році не виїжджали за кордон 88% українців (у 2019 році - 81%).

Порівняно частіше інших у цьому році виїжджали за кордон жителі західного регіону (18% проти 8-10% в інших регіонах). Менше виїжджали за кордон українці старшої вікової категорії "60+" (4% проти 12-15% в інших вікових категоріях).

Опитування проводилося компанією Research & Branding Group у період з 5 по 15 вересня 2020 рік серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу певним чином позначилася на планах українців на проведення відпустки. За даними опитування Research & Branding Group, у 2020 році українці найчастіше віддавали перевагу трьом способам провести свою відпустку: залишатися вдома (61%), побувати на українських морських пляжах (13%) і відвідати дачу або садову ділянку (12%).

Як повідомляло РБК-Україна, витрати українців за кордоном впали в чотири рази. Обсяг імпорту послуг за статтею "Подорожі" за другий квартал 2020 року склав 544 млн доларів. Це в 4,1 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року (2 238 млн доларів).