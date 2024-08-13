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На границе с Польшей в течение месяца возможны осложнения движения: в чем причина

Вторник 13 августа 2024 13:35
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На границе с Польшей в течение месяца возможны осложнения движения: в чем причина Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На украинско-польском пункте пропуска (ПП) "Гребенное - Рава-Русская" возможно осложнение движения. До 12 сентября будут продолжаться ремонтные работы асфальтового покрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"По информации от польской стороны, начались ремонтные работы асфальтового покрытия в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская", которые предварительно продлятся до 12 сентября 2024 года", - пишет ГПСУ.

Отмечается, что ремонтные работы сейчас проводят на въезд в Украину на легковом направлении и на грузовых паркингах на въезд и выезд.

Граждан призывают учитывать эту информацию и при возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Ситуация на границе с Польшей

В течение длительного времени на границе Польши и Украины проходили протесты, однако, ситуация уже стабилизировалась и все пункты пропуска разблокированы.

Из-за разгара туристического сезона, недавно ГПСУ предупреждала об увеличении пассажиропотока на польской границе. На тот момент увеличение пассажиропотока выросло на 40%. Например, только 4 августа, в пунктах пропуска во Львовской области границу пересекли более 9 тысяч автомобилей и более 60 тысяч человек.

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