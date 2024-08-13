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На кордоні з Польщею протягом місяця можливі ускладнення руху: в чому причина

Вівторок 13 серпня 2024 13:35
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На кордоні з Польщею протягом місяця можливі ускладнення руху: в чому причина Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На українсько-польському пункті пропуску (ПП) "Гребенне - Рава-Руська" можливе ускладнення руху. До 12 вересня триватимуть ремонтні роботи асфальтного покриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"За інформацією від польської сторони, розпочались ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська", що попередньо триватимуть до 12 вересня 2024 року", - пише ДПСУ.

Зазначається, що ремонтні роботи наразі проводять на в'їзд в Україну на легковому напрямку та на вантажних паркінгах на в'їзд і виїзд.

Громадян закликають враховувати цю інформацію та при можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Ситуація на кордоні з Польщею

Протягом тривалого часу на кордоні Польщі та України проходили протести, втім, ситуація вже стабілізувалась й усі пункти пропуску розблоковані.

Через розпал туристичного сезону, нещодавно ДПСУ попереджала про збільшення пасажиропотоку на польському кордоні. На той момент збільшення пасажиропотоку зросло на 40%. Наприклад, лише 4 серпня, у пунктах пропуску у Львівській області кордон перетнули понад 9 тисяч автомобілів та понад 60 тисяч осіб.

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