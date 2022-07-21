Чи дозволяє вихід з громадянства обійти закон про олігархів: відповідь РНБО

Громадянство іншої країни або відсутність українського громадянства не допоможе обійти закон про олігархів тим, хто веде свій бізнес на території України.

"Не має значення, громадянином якої країни є людина. Він може бути не громадянином країни, але бути визнаним у нас олігархом, якщо він діє на території нашої країни і має три з чотирьох критеріїв, які визначив наш законодавець", - сказав Данілов.

Він також додав, що громадянин іншої країни може бути зареєстрованим в Україні як оліграх.