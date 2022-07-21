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Чи дозволяє вихід з громадянства обійти закон про олігархів: відповідь РНБО

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Україна, Четвер 21 липня 2022 22:20
Чи дозволяє вихід з громадянства обійти закон про олігархів: відповідь РНБО Фото: Олексій Данілов, секретарь РНБО (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Громадянство іншої країни або відсутність українського громадянства не допоможе обійти закон про олігархів тим, хто веде свій бізнес на території України.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна.

"Не має значення, громадянином якої країни є людина. Він може бути не громадянином країни, але бути визнаним у нас олігархом, якщо він діє на території нашої країни і має три з чотирьох критеріїв, які визначив наш законодавець", - сказав Данілов.

Він також додав, що громадянин іншої країни може бути зареєстрованим в Україні як оліграх.

Нагадаємо, бізнесмена Ігоря Коломойського можуть позбавити українського громадянства.

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