Позволяет ли выход из гражданства обойти закон об олигархах: ответ СНБО

Гражданство другой страны или отсутствие украинского гражданства не поможет обойти закон об олигархах тем, кто ведет свой бизнес на территории Украины.

"Не имеет значения, гражданином какой страны является человек. Он может быть не гражданином страны, но быть признанным у нас олигархом, если он действует на территории нашей страны и имеет три из четырех критериев, которые определил наш законодатель", - сказал Данилов.

Он также добавил, что гражданин другой страны может быть зарегистрированным в Украине как олиграх.