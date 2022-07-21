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Позволяет ли выход из гражданства обойти закон об олигархах: ответ СНБО

Новина українською →
Украина, Четверг 21 июля 2022 22:20
Позволяет ли выход из гражданства обойти закон об олигархах: ответ СНБО Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Гражданство другой страны или отсутствие украинского гражданства не поможет обойти закон об олигархах тем, кто ведет свой бизнес на территории Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина.

"Не имеет значения, гражданином какой страны является человек. Он может быть не гражданином страны, но быть признанным у нас олигархом, если он действует на территории нашей страны и имеет три из четырех критериев, которые определил наш законодатель", - сказал Данилов.

Он также добавил, что гражданин другой страны может быть зарегистрированным в Украине как олиграх.

Напомним, бизнесмена Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства.

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