"Ганебна нерівність": у ВООЗ відреагували на розподіл COVID-вакцин у світі

"У світі є, ймовірно, 20 осіб, які могли б відіграти ключову роль у вирішенні проблеми нерівності. Це люди, які очолюють великі компанії, що займаються цим (вакцинами - ред.). Це ті, хто є главами держав, котрі укладають контракти на вакцини, а також це люди, які очолюють країни, що виробляють вакцини", - сказав він.

Зокрема, Ейлвард порадив 20 лідерам впливової спільноти "протягнути руку допомоги іншим країнам".

"Нам потрібно, щоб ці 20 осіб сказали: "Ми вирішимо цю проблему до кінця вересня. Ми зробимо так, що 10% населення кожної країни ... будуть вакциновані", - підкреслив радник гендиректора ВООЗ