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Кількість випадків COVID у світі перевалила за 200 млн, - дані ВООЗ

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Женева, Четвер 05 серпня 2021 21:29
Кількість випадків COVID у світі перевалила за 200 млн, - дані ВООЗ Фото: коронавірус підтвердили у понад 200 млн людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У світі офіційно зареєстрували вже понад 200 млн випадків коронавірусу. Це лише ті випадки COVID-19, які були офіційно підтверджені лікарями та зареєстровані профільними органами країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Станом на 5 серпня у світі підтвердили 200 174 883 випадків коронавірусу. Водночас жертвами хвороби, за офіційними даними, стали 4 255 892 людей.

Лише за минулу добу у світі підтвердили ще 658 630 нових випадків коронавірусу.

Крім того, як свідчать дані ВООЗ, у світі за весь час пандемії зробили 3 984 374 918 уколів вакциною від COVID-19.

Кількість випадків COVID у світі перевалила за 200 млн, - дані ВООЗ

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