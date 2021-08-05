Кількість випадків COVID у світі перевалила за 200 млн, - дані ВООЗ
Фото: коронавірус підтвердили у понад 200 млн людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
У світі офіційно зареєстрували вже понад 200 млн випадків коронавірусу. Це лише ті випадки COVID-19, які були офіційно підтверджені лікарями та зареєстровані профільними органами країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Станом на 5 серпня у світі підтвердили 200 174 883 випадків коронавірусу. Водночас жертвами хвороби, за офіційними даними, стали 4 255 892 людей.
Лише за минулу добу у світі підтвердили ще 658 630 нових випадків коронавірусу.
Крім того, як свідчать дані ВООЗ, у світі за весь час пандемії зробили 3 984 374 918 уколів вакциною від COVID-19.