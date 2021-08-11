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"Позорное неравенство": в ВОЗ отреагировали на распределение COVID-вакцин в мире

Автор: Мария Кучерявец

Советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлоурд заявил о необходимости прекращения "позорного неравенства" по распределению вакцин против COVID-19. Он обвинил в этом развитые страны мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Republicworld.

"В мире есть, вероятно, 20 человек, которые могли бы сыграть ключевую роль в решении проблемы неравенства. Это люди, которые возглавляют крупные компании, занимающиеся этим (вакцинами - ред.). Это те, кто является главами государств, которые заключают контракты на вакцины, а также это люди, которые возглавляют страны, производящие вакцины", - сказал он.

В частности, Эйлоурд посоветовал 20 лидерам влиятельного сообщества "протянуть руку помощи другим странам".

"Нам нужно, чтобы эти 20 человек сказали: "Мы решим эту проблему до конца сентября. Мы сделаем так, что 10% населения каждой страны ... будут вакцинированы", - подчеркнул советник гендиректора ВОЗ

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что мир вступил в "период реальной опасности".

Добавим, что в мире официально зарегистрировали уже более 200 млн случаев коронавируса.

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