Ганьба для влади: в "Слузі народу" розкритикували неефективну реформу ДАБІ

Депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу", глава міжфракційного об'єднання "За велике будівництво" Олена Шуляк розкритикувала реформу ДАБІ. За її словами, ця реформа є ганьбою для влади.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

"ДАБІ - це ганьба для влади, представником якої я є", - наголосила нардеп.

Наприкінці вересня минулого року Кабінет міністрів звільнив керівника ДАБК України і оголосив прозорий конкурс.

"У будівельного ринку з'являється перша надія на позитивні зміни... Але по факту прийшло розчарування. Жоден з сильних кандидатів, хто мав відношення до будівельної галузі, мав досвід і знання, не був вибраний. Вибрали Олену Костенко. Хоча вона чесна людина і знає свою справу", - розповіла парламентарій.

Шуляк вважає, що це було компромісним рішенням між Офісом президента, урядом і парламентським комітетом, який контролює проведення законопроектів у сфері архбудконтролю.

Однак на початку весни уряд Олексія Гончарука відправили у відставку, і Костенко теж звільнили.

На засіданні КМУ 13 березня стало відомо про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Нова реформа полягала в тому, щоб ліквідувати ДАБІ, зупинити весь архбудконтроль і створити ще три нові структури.

"Тепер розумієте, чому хабарі зросли в три рази? Як то кажуть, кожній сестрі по сережці. І ось що ми маємо зараз? Ми бачимо недоліквідований ДАБК і ще дві нові структури, які ніяк не можуть запустити свою роботу", - заявила вона.

Парламентарій підкреслила, що за 9 місяців з ДАБК звільнили велику кількість людей, а в нові структури людей не набрали. За її словами, постановами Кабміну повністю вбили контроль і перевірки за всіма будівництвами, які раніше здійснювали органи місцевого самоврядування.

"Будь-яке незаконне будівництво зараз може процвітати, а орган місцевого самоврядування ніяк вплинути не може: ні вийти на перевірку, ні використовувати будь-який інший важіль, щоб зупинити будівельний безлад. Через що ми бачимо такі відомі об'єкти, як будинок Білозір на Подолі і так далі", - сказала депутат.

На її думку, нові структури потрібні тільки для розподілу корупційних потоків.

"Замість того, щоб ліквідувати ДАБІ, створили енну кількість нових структур, які потрібні тільки для того, щоб розподілити корупційні потоки", - додала нардеп.

Нагадаємо, 13 березня президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Він підкреслював, що таке рішення "чекав увесь чесний будівельний бізнес України".

Як писало РБК-Україна, про ліквідацію ДАБІ в Кабміні заговорили ще влітку минулого року. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства для цього створило робочу групу з фахівців неурядових організацій.