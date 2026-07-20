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"Позиция общества услышана": Буданов обратился к украинцам после волны протестов

16:28 20.07.2026 Пн
2 мин
Какой месседж руководитель ОП направил участникам протестов?
aimg Мария Науменко
"Позиция общества услышана": Буданов обратился к украинцам после волны протестов Фото: руководитель офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)
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После волны протестов во власти отреагировали на общественный резонанс, заверив, что позиция общества услышана и призвали сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова в Telegram.

По словам руководителя ОП, он понимает людей, открыто выражающих свою позицию, ведь неравнодушие граждан остается одной из главных сил, помогающей Украине выстоять.

"Ситуация вокруг последних внутренних изменений вызвала сильные эмоции. Понимаю людей, которые выражают свою позицию. Неравнодушие - это сила, которая держит наше государство все эти годы. Позиция общества услышана", - отметил он.

Буданов подчеркнул, что все вопросы сейчас решаются профессионально, конструктивно и в интересах государства. В то же время он попросил граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что дискуссия естественна для демократического общества, однако должна оставаться мирной и не создавать угроз для национальной безопасности.

"Призываю никого не хейтить. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой. Скажу врагам прямо: не дождетесь", - подчеркнул он.

Напомним, в последние дни в Киеве и ряде других городов Украины продолжаются акции протеста после кадровых изменений в военном руководстве.

Участники требуют вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Между тем, в СМИ появилась информация о том, что Зеленский рассматривает возможность замены Сырского. Однако в Генштабе эти слухи опровергли.

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