Позиція України незмінна. Кулеба обговорив ембарго на нафту з Боррелем

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Обговорив з ним введення ембарго на нафту Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Дмитра Кулеби.

"Зустрівся з моїм добрим другом, Жозепом Боррелем сьогодні. Вдячний за пропозицію надати додаткову підтримку ЄС у розмірі 500 млн євро для зміцнення оборони України. Щодо шостого пакета санкцій ЄС, позиція України залишається чіткою: він має включати нафтове ембарго щодо Росії ", - пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Кулеби, якщо ЄС не запровадить ембарго на нафту Росії через Угорщину, це стане першим розколом європейської єдності.

Нещодавно в Угорщині назвали умови за яких вони підтримають ембарго. МЗС країни вимагає від ЄС економічну допомогу для відновлення і компенсацію.

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