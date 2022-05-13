Кулеба про блокування нафтового ембарго Угоршиною: Європейська єдність може бути зруйнована

Угорщина виступає проти запровадження ембарго на нафту Росії. Це може стати першим випадком руйнування європейської єдності.

Про це під час підходу до преси, після зустрічі G7, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна .

"Ми всі чекаємо завершення європейської драми, із запровадженням шостого санкційного пакета. Я вважаю, якщо в цьому пакеті не буде нафтового ембарго, Путін зможе святкувати, бо ця вперше європейська єдність буде зруйнована через одну країну - Угорщину", - заявив Кулеба.

Міністр сподівається, що Євросоюзу все ж вдасться розв'язати це питання.

Водночас за словами Кулеби, аргументи Угорщини не є переконливими, і їхня позиція щодо ембарго більшою мірою обґрунтована політичними, а не економічними факторами.

"Я думаю, теоретично, якщо Угорщина не підтримає рішення (по ембарго, - ред.), це завдасть великого удару по самому ЄС", - сказав Кулеба.