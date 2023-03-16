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Позиция по непризнанию аннексии Крыма Россией остается неизменной, - МИД Турции

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Четверг 16 марта 2023 14:28
Позиция по непризнанию аннексии Крыма Россией остается неизменной, - МИД Турции Фото: позиция Турции по непризнанию аннексии Крыма Россией остается неизменной (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Позиция Турции по поводу аннексии Россией Крыма будет оставаться неизменной. Анкара и дальше будет поддерживать суверенитет, а также территориальную целостность Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное информационное агентство "Анадола", которое цитирует заявление Министерства иностранных дел Турции.

В Анкаре напомнили о том, что Крым был аннексирован Россией, которая игнорируя нормы международного права провела нелегитимный "референдум".

"В годовщину аннексии, подтверждаем неизменность позиции Анкары по вопросу непризнания ситуации. Подчеркиваем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Положение крымских татар, которые являются коренным населением полуострова, остается приоритетом для Турции. Анкара выступает за сохранение исторической идентичности соотечественников из числа крымских татар на исторической родине. Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности и спокойного проживания крымских татар", - говорится далее в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в это время МИД Украины отреагировал на никчемный законопроект России, который якобы позволяет "прекратить" гражданство украинцам на временно оккупированных территориях.

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