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Ничтожная попытка легитимизировать аннексию, - МИД об очередном скандальном законе России

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Четверг 16 марта 2023 14:11
Ничтожная попытка легитимизировать аннексию, - МИД об очередном скандальном законе России Фото: в МИДе прокомментировали очередной скандальный закон России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия приняла закон, позволяющий "прекратить" гражданство Украины для украинцев на временно оккупированных территориях. Таким образом, Кремль пытается легитимизировать свою попытку аннексии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"14 марта 2023 года Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, согласно которому граждане Украины, которые получили на временно оккупированных территориях Украины российские паспорта, могут выйти из украинского гражданства после подачи соответствующего заявления в российские органы власти", - пишет пресс-служба.

Как отмечает МИД, Россия таким образом пытается легитимизировать попытку аннексии захваченных украинских территорий и незаконную паспортизацию их жителей.

Закон России нарушает законодательство Украины и нормы международного права. Ничтожность законопроекта не несет правовых последствий, а украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, будут сохранять гражданство Украины, несмотря на российское законодательство.

Процедура прекращения гражданства Украины очерчена действующим законодательством нашей страны, в связи с чем все владельцы украинских паспортов, которые не прошли соответствующую процедуру выхода - остаются гражданами Украины и могут рассчитывать на собственную защиту в рамках Конституции и законов.

"Призываем международное сообщество решительно осудить очередное преступление России и усилить военную помощь Украине для скорейшего освобождения временно оккупированных территорий", - добавили в МИД.

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