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МЗС України запросило Францію до участі у Кримській платформі

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 17:00
МЗС України запросило Францію до участі у Кримській платформі
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Міністерство закордонних справ України запросило Францію до участі в роботі Кримської платформи. Французи розгляне інформацію по платформі.

Про це повідомляє сайт МЗС України.

Сьогодні глава українського міністерства Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном. У ньому сторони обговорили зусилля по врегулюванню російсько-української війни на Донбасі, питання Криму, співпрацю країн в різних галузях і реформи в Україні. Зокрема, розмовляли і про ситуацію з рішеннями Конституційного суду по антикорупційному законодавству.

"Франція підтримує рішучість, з якою президент Володимир Зеленський почав діяти в цій ситуації", - сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародний саміт Кримської платформи з деокупації півострова може пройти 21 травня 2021 року в Києві. Але на сьогодні розглядаються й інші дати.

Готовність приєднатися до роботи Кримської платформи висловили Великобритания і США.

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