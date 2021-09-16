"Довічний президент в оточенні олігархів". В ЄП назвали режим Путіна найбільшим викликом для Європи

Європарламент прийняв резолюцію про Росію, в якій називає режим президента РФ Володимира Путіна найбільшим викликом безпеки Європи. Цей документ євродепутати прийняли у вигляді резолюції, за яку проголосували 494 європарламентарі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рекомендації Європарламенту про напрям політичних відносин між ЄС і Росією.
Режим Путіна називають "стагнуючою авторитарною клептократією, яку очолює довічний президент, оточений олігархами".
"Всі критичні заходи, запропоновані в цій рекомендації, спрямовані на режим президента Путіна, а також його кримінальні дії і антидемократичну політику", - наголошується в документі.
Нагадаємо, Європарламент затвердив доповідь про перегляд відносин ЄС і Росії. Україна позитивно оцінює цей документ.
Зазначимо, у Кремлі відреагували на доповідь Європарламенту про перегляд відносин ЄС і Росії.