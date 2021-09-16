Європарламент затвердив доповідь про перегляд відносин ЄС та Росії: реакція України

Європейський парламент затвердив доповідь литовського депутата, який рекомендує владі ЄС переглянути відносини з Росією. Україна вітає таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на брифінгу .

За його словами, Україна позитивно оцінює цей документ.

"Гарний документ. Вітаю ухвалення Європарламентом доповіді щодо політичних відносин між ЄС та РФ", - повідомив він.

Кулеба зазначив, що для України важливо, що одним з головних підходів щодо відносин з РФ є неможливість повернення до нормальної співпраці, поки РФ не припинить агресивну політику та гібридну війну проти ЄС, країн Східного партнерства, до якого належить і Україна.

А також поки територіальність України, Молдови та Грузії не буде відновлено в межах міжнародно визнаних кордонів.