"Пожизненный президент в окружении олигархов". В ЕП назвали режим Путина крупнейшим вызовом для Европы

Европарламент принял резолюцию о России, в которой называет режим президента РФ Владимира Путина крупнейшим вызовом безопасности Европы. Этот документ евродепутаты приняли в виде резолюции, за которую проголосовали 494 европарламентария.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на рекомендации Европарламента о направлении политических отношений между ЕС и Россией.
Режим Путина называют "стагнирующей авторитарной клептократией, которую возглавляет пожизненный президент, окруженный олигархами".
"Все критические меры, предложенные в этой рекомендации, направлены на режим президента Путина, а также его уголовные действия и антидемократическую политику", - отмечается в документе.
Напомним, Европарламент утвердил доклад о пересмотре отношений ЕС и России. Украина положительно оценивает этот документ.
Отметим, в Кремле отреагировали на доклад Европарламента о пересмотре отношений ЕС и России.