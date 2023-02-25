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Пожар на складе в Киеве ликвидировали, обошлось без жертв

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Суббота 25 февраля 2023 18:10
Пожар на складе в Киеве ликвидировали, обошлось без жертв Фото: пожар на складе в Киеве ликвидировали, обошлось без жертв (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Татьяна Степанова

Пожар на складе лакокрасочной продукции в Подольском районе Киева ликвидировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидирован. Пострадавших в результате пожара нет", - написал Кличко.

Напомним, сегодня, 25 февраля, в Киеве произошел пожар на одном из предприятий в Подольском районе. Пожар на складе лакокрасочной продукции. Площадь огня составляет три тысячи квадратных метров.

Из-за пожара перекрыто движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью на улице Нахимова.

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Киев Виталий Кличко Пожар
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