ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве из-за пожара перекрыли движение на двух улицах

Новина українською →
Киев, Суббота 25 февраля 2023 16:00
В Киеве из-за пожара перекрыли движение на двух улицах Фото: в Киеве из-за пожара перекрыли движение на двух улицах (t.me/kyivpatrol)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за пожара на одном из предприятий в Подольском районе Киева перекрыто движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью на улице Нахимова.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.

"Из-за пожара перекрыто движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью улица Нахимова. Патрульные обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения. Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 25 февраля, в Киеве произошел пожар на одном из предприятий в Подольском районе. Пожар на складе лакокрасочной продукции. Площадь огня составляет три тысячи квадратных метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев водії Пожар
NEWS
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны