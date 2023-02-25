В Киеве из-за пожара перекрыли движение на двух улицах

Из-за пожара на одном из предприятий в Подольском районе Киева перекрыто движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью на улице Нахимова.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.

"Из-за пожара перекрыто движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью улица Нахимова. Патрульные обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения. Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 25 февраля, в Киеве произошел пожар на одном из предприятий в Подольском районе. Пожар на складе лакокрасочной продукции. Площадь огня составляет три тысячи квадратных метров.

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