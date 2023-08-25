RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пожар на Печерске в Киеве потушили, пострадала девушка

Фото: в Киеве произошел пожар (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В жилом доме Печерского района Киева произошел пожар. В результате инцидента пострадала девушка.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Пожарно-спасательные службы ликвидировали пожар в жилом доме в Печерском районе", - сообщил мэр.

По его данным, возгорание возникло в квартире на третьем этаже и огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 м.кв.

"Жителей дома эвакуировали. Одной пострадавшей - 21-летней девушке, медики оказали помощь на месте", - добавил Кличко.

Напомним, мы писали, что из-за пожара в доме проводили эвакуацию местных жителей.

Пожары в Киеве

Напомним, несколько недель назад в Киеве начался пожар в Подольском районе. Там загорелось здание Американской библиотеки имени Китастого в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Также мы писали, что недавно в Киеве после взрывов начался пожар в складском помещении Министерства внутренних дел. Там сдетонировал снаряд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПожар