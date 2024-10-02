Пожарные, водолазы и кинологи. Как в Умани подготовились к паломничеству хасидов

На время празднования еврейского Нового года - Рош ха-Шана - в Умани организовано круглосуточное дежурство личного состава и техники сводного отряда ГСЧС (для предотвращения возникновения пожаров или других чрезвычайных ситуаций и событий).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области в Facebook.
В ГСЧС рассказали, что в местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство постов ГСЧС:
ГСЧС действует на опережение (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)
Дополнительно были привлечены также:
Спасатели готовы к любым сценариям (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)
"В то же время водолазы ГСЧС осуществили обследование и очистку от опасных предметов дна водоема, который будет использоваться паломниками во время религиозных обрядов", - рассказали в пресс-службе спасателей.
Работа нашлась даже для водолазов (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)
Уточняется, что среди обнаруженных водолазами предметов были остатки строительных материалов, ветки, стекло и т.п.
Пост ГУ ГСЧС в Черкасской области (скриншот: facebook.com/DSNSCHERKASY)
В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали также, что в Умани во время празднования паломниками Рош ха-Шана дежурит отделение специальных минно-поисковых работ.
Собаки-детекторы шесть раз в день обследуют на наличие взрывоопасных предметов:
Отмечается, что специально тренированные собаки могут обнаруживать сразу несколько видов взрывоопасных веществ.
"Благодаря безупречному обонянию они способны находить взрывчатку там, где "теряется" металлоискатель пиротехника. В случае обнаружения собаками подозрительного предмета, спасатели оповещают взрывотехническую службу", - объяснили в ГСЧС.
Публикация ГСЧС Украины (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Напомним, в 2024 году еврейский Новый год, или же праздник Рош ха-Шана, приходится на 3 октября и продлится два дня.
Однако еврейские праздники, согласно традиции, начинаются с закатом солнца накануне. Поэтому Рош ха-Шана 2024 будет праздноваться с вечера 2 октября и завершится вечером 4 октября.
В этом году иудеи встретят 5785 год по еврейскому календарю.
Паломничество хасидов в Умань началось еще в начале сентября, поэтому правоохранители и миграционники работают в усиленном режиме. Ожидалось, что в этом году в Украину могут приехать более 30 000 паломников.
Из-за паломничества хасидов в Умани ввели также спецрежим на въезд. В микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков, фейерверков и пиротехнических средств.
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