Пожарные, водолазы и кинологи. Как в Умани подготовились к паломничеству хасидов

Как спасатели подготовились к Рош ха-Шана 2024

В ГСЧС рассказали, что в местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство постов ГСЧС:

пожарно-спасательных

водолазно-спасательных

мониторинга радиационной и химической обстановки

ГСЧС действует на опережение (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)

Дополнительно были привлечены также:

пешие патрули ГСЧС

расчет с тактическим роботом

кинологический расчет

передвижной пункт управления

Спасатели готовы к любым сценариям (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)

"В то же время водолазы ГСЧС осуществили обследование и очистку от опасных предметов дна водоема, который будет использоваться паломниками во время религиозных обрядов", - рассказали в пресс-службе спасателей.

Работа нашлась даже для водолазов (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)

Уточняется, что среди обнаруженных водолазами предметов были остатки строительных материалов, ветки, стекло и т.п.

Пост ГУ ГСЧС в Черкасской области (скриншот: facebook.com/DSNSCHERKASY)

В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали также, что в Умани во время празднования паломниками Рош ха-Шана дежурит отделение специальных минно-поисковых работ.

Собаки-детекторы шесть раз в день обследуют на наличие взрывоопасных предметов:

прилегающие территории зданий, где собираются паломники

вещи паломников

Отмечается, что специально тренированные собаки могут обнаруживать сразу несколько видов взрывоопасных веществ.

"Благодаря безупречному обонянию они способны находить взрывчатку там, где "теряется" металлоискатель пиротехника. В случае обнаружения собаками подозрительного предмета, спасатели оповещают взрывотехническую службу", - объяснили в ГСЧС.

Публикация ГСЧС Украины (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)