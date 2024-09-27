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В Умань прибыли израильские полицейские: в чем причина

Пятница 27 сентября 2024 20:50
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В Умань прибыли израильские полицейские: в чем причина Фото: израильские полицейские в Умани (t.me Ambassador Brodsky)
Автор: Нина Еланская

Представители израильской полиции прибыли в Умань с целью помочь украинским стражам порядка обеспечить безопасность во время празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаэля Бродского.

Он добавил, что в этом году в Умань ожидается прибытие более 30 тысяч паломников из Израиля.

"Напоминаю, что МИД Израиля рекомендует воздержаться от поездок в Украину во время войны", - отметил Бродский.

"Суспильне.Черкассы" взяло комментарий у пресс-секретаря Главного управления полиции области Зои Вовк, которая рассказала, что израильские правоохранители будут нести службу в районах компактного проживания и паломничества хасидов.

Сообщается, что майор Михаэль Зингерман в эфире "Суспильне.Студия" заявил, что в Умань прибыли 16 израильских полицейских.

Рош ха-Шана

Это еврейский Новый год, который отмечается осенью и знаменует начало нового года по еврейскому календарю. Во время праздника традиционно звучит шофар (рожок барана), а также есть сладкие блюда, такие как яблоки с медом, чтобы пожелать сладкого нового года.

Каждый год тысячи хасидов приезжают в Умань на Рош ха-Шане, чтобы почтить память рабби Нахмана из Брацлава, выдающегося хасидского цадика, который был основателем брацлавского хасидизма. Он завещал, чтобы его последователи собирались у его могилы на Новый год. Именно поэтому паломничество в Умань стало традицией хасидов со всего мира.

Полиция в Умани уже работает в усиленном режиме для обеспечения безопасности во время празднования.

В городе был введен спецрежим на въезд,а также запрещена продажа алкогольных напитков.

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