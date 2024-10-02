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Пожежники, водолази й кінологи. Як в Умані підготувались до паломництва хасидів

Свято Рош га-Шана в Умані потребує ретельної підготовки (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)
Автор: Ірина Костенко

На час святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана - в Умані організоване цілодобове чергування особового складу й техніки зведеного загону ДСНС (для запобігання виникнення пожеж або інших надзвичайних ситуацій і подій).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Черкаській області у Facebook.

Як рятувальники підготувались до Рош га-Шана 2024

У ДСНС розповіли, що в місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування постів ДСНС:

  • пожежно-рятувальних
  • водолазно-рятувальних
  • моніторингу радіаційної та хімічної обстановки

ДСНС діє на випередження (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)

Додатково було залучено також:

  • піші патрулі ДСНС
  • розрахунок з тактичним роботом
  • кінологічний розрахунок
  • пересувний пункт управління

Рятувальники готові до будь-яких сценаріїв (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)

"Водночас водолази ДСНС здійснили обстеження та очищення від небезпечних предметів дна водойми, що буде використовуватися прочанами під час релігійних обрядів", - розповіли у прес-службі рятувальників.

Робота знайшлась навіть для водолазів (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)

Уточнюється, що серед виявлених водолазами предметів були залишки будівельних матеріалів, гілля, скло тощо.

Допис ГУ ДСНС у Черкаській області (скриншот: facebook.com/DSNSCHERKASY)

У прес-службі ДСНС України розповіли також, в Умані під час відзначення прочанами Рош га-Шана чергує відділення спеціальних мінно-пошукових робіт.

Собаки-детектори шість разів на день обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів:

  • прилеглі території будівель, де збираються прочани
  • речі паломників

Зазначається, що спеціально треновані собаки можуть виявляти одразу декілька видів вибухонебезпечних речовин.

"Завдяки їх бездоганному нюху вони здатні знаходити вибухівку там, де "губиться" металошукач піротехніка. У разі виявлення собаками підозрілого предмета, рятувальники повідомляють вибухотехнічну службу", - пояснили у ДСНС.

Публікація ДСНС України (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рош га-Шана 2024

Нагадаємо, у 2024 році єврейський Новий рік, або ж свято Рош га-Шана, припадає на 3 жовтня й триватиме два дні.

Однак єврейські свята, згідно з традицією, починаються із заходом сонця напередодні. Тому Рош га-Шана 2024 святкуватиметься з вечора 2 жовтня й завершиться ввечері 4 жовтня.

Цього року юдеї зустрінуть 5785 рік за єврейським календарем.

Паломництво хасидів до Умані розпочалось ще на початку вересня, тому правоохоронці та міграційники працюють у посиленому режимі. Очікувалось, що цього року в Україну можуть приїхати понад 30 000 прочан.

Через паломництво хасидів в Умані запровадили також спецрежим на в'їзд. У мікрорайоні паломництва заборонений продаж алкогольних напоїв, феєрверків і піротехнічних засобів.

Читайте також, коли й навіщо до Умані прибули ізраїльські поліцейські.

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ДСНСУманьНовий рікВійна в УкраїніРош ха-Шана