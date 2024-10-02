Пожежники, водолази й кінологи. Як в Умані підготувались до паломництва хасидів

Рош га-Шана 2024

Нагадаємо, у 2024 році єврейський Новий рік, або ж свято Рош га-Шана, припадає на 3 жовтня й триватиме два дні.

Однак єврейські свята, згідно з традицією, починаються із заходом сонця напередодні. Тому Рош га-Шана 2024 святкуватиметься з вечора 2 жовтня й завершиться ввечері 4 жовтня.

Цього року юдеї зустрінуть 5785 рік за єврейським календарем.

Паломництво хасидів до Умані розпочалось ще на початку вересня, тому правоохоронці та міграційники працюють у посиленому режимі. Очікувалось, що цього року в Україну можуть приїхати понад 30 000 прочан.

Через паломництво хасидів в Умані запровадили також спецрежим на в'їзд. У мікрорайоні паломництва заборонений продаж алкогольних напоїв, феєрверків і піротехнічних засобів.

Читайте також, коли й навіщо до Умані прибули ізраїльські поліцейські.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.