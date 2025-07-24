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Пожары и повреждения памятников архитектуры: РФ ударила по историческому центру Одессы

Фото: в Одессе вспыхнули пожары из-за удара дронов (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Россия ударила по Одессе ударными беспилотниками типа "Шахед" в ночь на 24 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

"Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждение гражданской инфраструктуры. В городе ряд пожаров", - сообщил Кипер.

По его словам, по предварительной информации, загорелись два этажа в жилой многоэтажке. Также вспыхнул пожар на кровле двухэтажного дома. Кроме того, возгорания зафиксированы в торговых павильонах и на АЗС.

"Также есть повреждение памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

Удары России по Одессе

Напомним, 19 июля Россия ударила по Одессе дронами "Шахед". Тогда в результате атаки в многоэтажном здании горели несколько этажей. Погибла одна женщина.

В ночь на 22 июля город также подвергся российской атаке. В результате обстрела были пожары, пострадал человек.

Ночью, 23 июля, на фоне очередной атаки беспилотников в ОВА сообщили о работе ПВО. В городе прогремели несколько взрывов.

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