Пожары и повреждения памятников архитектуры: РФ ударила по историческому центру Одессы

Россия ударила по Одессе ударными беспилотниками типа "Шахед" в ночь на 24 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.
"Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждение гражданской инфраструктуры. В городе ряд пожаров", - сообщил Кипер.
По его словам, по предварительной информации, загорелись два этажа в жилой многоэтажке. Также вспыхнул пожар на кровле двухэтажного дома. Кроме того, возгорания зафиксированы в торговых павильонах и на АЗС.
"Также есть повреждение памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.
Напомним, 19 июля Россия ударила по Одессе дронами "Шахед". Тогда в результате атаки в многоэтажном здании горели несколько этажей. Погибла одна женщина.
В ночь на 22 июля город также подвергся российской атаке. В результате обстрела были пожары, пострадал человек.
Ночью, 23 июля, на фоне очередной атаки беспилотников в ОВА сообщили о работе ПВО. В городе прогремели несколько взрывов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.