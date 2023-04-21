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Пожары тушили 150 человек. В ГСЧС рассказали подробности обстрелов под Винницей и Полтавой

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 09:59
Пожары тушили 150 человек. В ГСЧС рассказали подробности обстрелов под Винницей и Полтавой Фото: спасатели продолжают ликвидировать пожар под Полтавой после атаки дронами 21 апреля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели продолжают ликвидировать пожар под Полтавой после атаки дронами в ночь на пятницу, 21 апреля. А в Винницкой области возгорание уже ликвидировано.

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук, передает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Предварительно, к счастью, без жертв. В Винницкой области пожар уже ликвидирован. В Полтавской области по состоянию на утро ликвидация последствий обстрела продолжается", - рассказал он.

Он добавил, что на ликвидацию ночных обстрелов привлекалось более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, в ночь на 21 апреля россияне обстреляли Полтавский район Полтавской области и попали в гражданскую инфраструктуру.

Также в результате атаки дронами ночью, 21 апреля, есть попадание в объект инфраструктуры Винницкой области.

Известно, что российская армия в ночь на 21 апреля атаковала Украину 12 дронами-камикадзе иранского производства. Противовоздушная оборона сбила большинство из них.

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