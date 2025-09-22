ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пожары в четырех районах: в ГСЧС показали последствия удара РФ по Киевской области

Понедельник 22 сентября 2025 08:17
UA EN RU
Пожары в четырех районах: в ГСЧС показали последствия удара РФ по Киевской области Фото: последствия атаки на Киевщину 22 сентября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на понедельник, 22 сентября, массированно атаковала Киевскую область ударными дронами. Пожары зафиксированы в четырех районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным ГСЧС, в Борисполе в результате атаки горели квартира в многоэтажке и частный дом. Там также поврежден транспорт и жилье, травмирован мужчина 1993 г.р. В Малой Александровке - пожар в частном доме.

А вот в Вышгородском районе ликвидировано возгорание лесной подстилки, в Фастовском - пожар жилого дома. В Обуховском - обломки повредили многоэтажку.

На местах работают пиротехники ГСЧС, проводится обследование территорий и изъятие опасных предметов.

Фото: последствия атаки на Киевщину 22 сентября (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины 22 сентября

Поздно вечером воскресенья, 21 сентября, российская армия запустила по территории Украины ударные дроны типа "Шахед". Воздушная тревога объявлялась в ряде областей.

Известно, что под атакой была не только Киевщина, но и Сумская область.

Кроме того, сегодня рано утром россияне КАБами атаковали Запорожье - враг запустил по городу около пяти авиабомб. Там уже известно о трех погибших.

Подробно о том, что известно о ночных обстрелах - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область ГСЧС Атака дронов
Новости
КАБы на Запорожье и ''Шахеды'' на Киевщине: все последствия ночного удара РФ по Украине
КАБы на Запорожье и ''Шахеды'' на Киевщине: все последствия ночного удара РФ по Украине
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"