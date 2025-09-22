Пожары в четырех районах: в ГСЧС показали последствия удара РФ по Киевской области
Российская армия в ночь на понедельник, 22 сентября, массированно атаковала Киевскую область ударными дронами. Пожары зафиксированы в четырех районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По данным ГСЧС, в Борисполе в результате атаки горели квартира в многоэтажке и частный дом. Там также поврежден транспорт и жилье, травмирован мужчина 1993 г.р. В Малой Александровке - пожар в частном доме.
А вот в Вышгородском районе ликвидировано возгорание лесной подстилки, в Фастовском - пожар жилого дома. В Обуховском - обломки повредили многоэтажку.
На местах работают пиротехники ГСЧС, проводится обследование территорий и изъятие опасных предметов.
Обстрел Украины 22 сентября
Поздно вечером воскресенья, 21 сентября, российская армия запустила по территории Украины ударные дроны типа "Шахед". Воздушная тревога объявлялась в ряде областей.
Известно, что под атакой была не только Киевщина, но и Сумская область.
Кроме того, сегодня рано утром россияне КАБами атаковали Запорожье - враг запустил по городу около пяти авиабомб. Там уже известно о трех погибших.
Подробно о том, что известно о ночных обстрелах - читайте в материале РБК-Украина.