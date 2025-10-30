Пожар на НПЗ в Венгрии: Орбан заговорил о "внешнем нападении"

По словам венгерского премьера, вчера вечером он заслушал отчет министра внутренних дел относительно инцидента на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатти.

"Расследование идет полным ходом. Мы еще не знаем, была ли это авария, неисправность или внешнее нападение", - сообщил Орбан.

Он добавил, что нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатти является одним из пяти важнейших стратегических промышленных предприятий Венгрии.

"Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод Баратшаг. Будем надеяться, что это не так. Цены на бензин уже резко выросли", - пишет Орбан.