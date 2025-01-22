Пожар на курорте в Турции и визит Зеленского в Давос: новости за 21 января

В отеле на турецком горнолыжном курорте Карталкая произошел сильный пожар, известно о десятках погибших. А президент Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 21 января - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Смоленский авиационный завод РФ атаковали дроны. Там производят военные самолеты, в частности штурмовики Су-25.

Россияне дважды обстреляли Купянск, что в Харьковской области. В результате чего пострадали гражданские и правоохранители.

Трамп приостановил предоставление США финансовой помощи другим странам, - AP

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи. За это время будет проведена проверка соответствия этих программ политическим целям государства.

При этом остается окончательно не понятным, какие объемы помощи будут приостановлены этим указом, ведь финансирование многих программ уже было утверждено Конгрессом и должно быть выделено, если средства не потрачены.

Трамп заявил, что Зеленский "готов к сделке", а Путин разрушает Россию

Во время пребывания в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп подписал ряд указов и ответил на вопросы журналистов. У него в частности спросили и о войне в Украине. На что он заявил, что "Зеленский хочет заключить договоренность". Трамп выразил надежду, что Путин также должен быть готов к соглашению, потому что "он разрушает Россию, не заключая сделку".

"Думаю, Россия имеет большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он хочет заключить соглашение", - добавил Трамп.

Правительство расширило программу выплат 6500 гривен на детей переселенцев

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство усовершенствовало социальную программу "Теплая зима". Речь идет о выплатах на каждого ребенка из малообеспеченных семей и из семей ВПЛ.

Так, в декабре 2024 года почти 600 тысячам украинцев по этой программе на каждого ребенка было выплачено по 6500 грн. Теперь Кабмин внес изменения, что семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь. Эти средства они смогут потратить на самые насущные потребности, в частности на теплые вещи для детей.

Боевые бригады ежемесячно будут получать 2,5 млрд гривен на дроны, - Умеров

"Отныне ежемесячно между бригадами ВСУ будет распределяться 2.5 млрд гривен для закупки БпЛА. Командиры подразделений смогут использовать эти средства на приобретение именно тех дронов, которые наиболее эффективны для выполнения задач на фронте", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Зеленский назвал стратегию Украины на пути к миру

"Стратегия - мы должны подойти к любой дипломатии которая приведет я в этом уверен к окончанию войны. Вопрос - какая она будет. Если дипломатия будет сильная и после этой дипломатии и тех или иных форматов переговоров у Украины будут прочные гарантии безопасности, которые сделают невозможным возвращение Путина с войной, то это будет устойчивый справедливый сильный мир для Украины и Европы и честно для Америки также", - рассказал Зеленский.

В Израиле предложили передать Украине российское оружие, которое захватил ЦАХАЛ

"Во время встречи посол (посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук - ред.) поблагодарил собеседницу (замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель - ред.) за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-нибудь у врагов Израиля", - сообщает посольство Украины в Израиле.

РФ начала использовать новый дрон "КУБ-2". Defense Express узнал его характеристики

Как отмечает Defense Express, о существовании новых дронов концерн объявил лишь на днях, отметив, что повезет образцы с экспортными индексами "КУБ-2-Э" на выставку вооружения IDEX 2025, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах 17-21 февраля.

Новый госсекретарь США сделал заявление об окончании войны в Украине

"Единственный способ, которым подобные конфликты заканчиваются... не публичными заявлениями. Они заканчиваются жесткой, энергичной дипломатией, которую США стремятся использовать в надежде положить конец этому конфликту, таким образом, который обеспечит безопасность Украины и наших партнеров в регионе, но остановит убийства, смерть и разрушения, которые мы наблюдаем уже достаточно давно", - заявил госсекретарь США Марко Рубио.

На горнолыжном курорте произошел пожар в отеле, десятки погибших

В отеле на турецком горнолыжном курорте Карталкая произошел сильный пожар. Согласно последним данным, известно о 66 погибших.

"Мы заявляем, что на данный момент мы потеряли 66 жизней. Мы выражаем соболезнования семьям погибших наших граждан. Я желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, которые находятся на лечении", - министр внутренних дел Турции Али Эрликая.

Канада нанесет ответный удар, если США введут пошлины на ее товары, - Трюдо

"Мы знаем, что если Соединенные Штаты собираются увеличить количество рабочих мест, производство и экономический рост. Им понадобится больше энергии, больше ресурсов, все - от пиломатериалов и бетона до стали и алюминия и критически важных минералов, которые являются важными ингредиентами экономики будущего", - сказал премьер Канады Джастин Трюдо.

Украина и Албания подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке

Албания предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь и будет продолжать поддержку в течение всего десятилетнего срока действия документа. В частности, Албания сделает вклад в коалицию истребителей - будет обеспечивать языковую подготовку украинских пилотов и технического персонала.