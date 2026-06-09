За "пожертвование" больнице - штраф или тюрьма: в Раде хотят наказывать медиков

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №15298, которым предлагается внести изменения в статью 184 Уголовного кодекса Украины. Инициатива касается усиления гарантий права граждан на бесплатную медицинскую помощь.

Авторы документа отмечают, что, несмотря на действие Программы медицинских гарантий, на практике продолжают фиксироваться случаи, когда пациенты вынуждены оплачивать услуги, уже финансируемые государством.

Согласно действующим нормам, медицинская помощь, включенная в гарантированный пакет, должна предоставляться без дополнительной оплаты со стороны пациента.

За что предлагают ввести ответственность

Законопроект предусматривает более детальную уголовную ответственность за незаконное требование оплаты медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий, которые покрываются за счет государственного или местных бюджетов.

Речь идет не только о прямой оплате, но и о взносах в виде "благотворительных пожертвований" или других форм денежных требований.

Отдельно предлагается наказывать за отказ в предоставлении бесплатной помощи, если он связан с незаконным требованием оплаты.

Предлагаемые виды наказаний

За подобные нарушения предлагается установить штраф либо пробационный надзор сроком от трех до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности.

Если действия совершены повторно, группой лиц по предварительному сговору или привели к существенному ущербу здоровью либо крупным финансовым потерям, предусматривается лишение свободы от двух до пяти лет.

В случаях, когда последствия являются особенно тяжелыми, включая смерть пациента или особо крупный ущерб, наказание может составить от трех до шести лет лишения свободы с дополнительными ограничениями по должностям.

Новые критерии ущерба

Отдельно в законопроекте вводится определение размеров материального ущерба. Крупным предлагается считать ущерб, превышающий необлагаемый минимум доходов граждан в сто и более раз, а особо крупным — в двести пятьдесят и более раз.

Цель инициативы

Документ направлен на устранение практики скрытых платежей за услуги, которые уже оплачены государством, а также на усиление защиты прав пациентов.

В случае принятия законопроекта статья 184 УК Украины станет более специализированным инструментом, направленным на предотвращение нарушений права граждан на бесплатную медицинскую помощь и усиление ответственности за такие действия в зависимости от тяжести последствий.