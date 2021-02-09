Пожежі на Донбасі: підозри оголосили чиновникам ДСНС, гасили тільки "на папері"

У справі про пожежі в Луганській області оголосили підозри чиновникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними слідства, вони гасили пожежі лише "на папері".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань .

Повідомляється, що посадові особи підробляли акти про гасіння пожеж у Луганській області. Мова йде про пожежі в липні 2020 року на території садівничого товариства "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі Луганської області. Тоді загинули три особи, було знищено житлові будинки.

За даними слідства, пожежні розрахунки не виїжджали на місце пожежі, а працівники місцевого управління ДСНС склали фейкові акти про гасіння. Їм оголосили підозру у службовому підробленні.

Тепер їм загрожують штрафи або обмеження волі з позбавленням права займати певні посади.