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Пожежі в Луганській області: шістьох інспекторів ДСНС судитимуть через підробку звітів

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Краматорськ, Четвер 20 травня 2021 10:25
Пожежі в Луганській області: шістьох інспекторів ДСНС судитимуть через підробку звітів Фото: серед обвинувачених керівник регіонального управління ДСНС у Луганській області (facebook.com/lugdsns)
Автор: Ігор Литвиненко

Слідчі Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальні акти щодо шести співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Їх звинувачують у підробці звітів про гасіння пожеж у Луганській області.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Слідство встановило численні факти, коли під час масштабних пожеж на території Луганської області в 2020 році, пожежно-рятувальні загони ДСНС до місця пожежі не виїжджали. Зате чиновники служби підробляли акти про їх гасіння", - повідомили в ДБР.

За інформацією слідчих, інспектори ДСНС, щоб уникнути дисциплінарної та кримінальної відповідальності за недбале ставлення до своїх обов'язків, вписували в підроблені акти інформацію про керівників гасіння, сили і засоби, які нібито були притягнуті до роботи.

Чиновників звинувачують у службовому підробленні (ч.1 ст. 366 КК України). Їм загрожує обмеження волі до 3 років або штраф у розмірі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів.

Серед обвинувачених 30-річний начальник одного з відділів управління ДСНС у Луганській області.

"Він надавав доручення про внесення в офіційні документи спотвореної інформації. Чиновник також звинувачується у видачі посадовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб (ч.4 ст. 27, ч. 2 Ст. 28, Ч. 1 ст. 366 КК України)", - додали в ДБР.

Нагадаємо, із-за масштабних пожеж у Луганській області загинули 11 людей.

Як писало РБК-Україна, слідчі Державного бюро розслідувань встановили нові причини, які могли призвести до пожежі у Луганській області.

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