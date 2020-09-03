Пожежі в Луганській області: прокуратура відкрила справу

Фото: пожежа в Луганській області (gp.gov.ua)

Луганська прокуратура і Новоайдарський відділ Сєвєродонецької місцевої прокуратури відкрили справу щодо пожеж в Луганській області. Процесуальне керівництво здійснюється у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та заподіяло майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Встановлено, що 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж у природному середовищі, що охопили загальну площу понад 2 тисячі гектарів.

В результаті пожежі один військовослужбовець ЗСУ загинув, двоє отримали опіки різного ступеня тяжкості, а також були знищені і пошкоджені житлові будинки і господарські споруди.

"Гасіння пожеж було ускладнене розташуванням осередків займання в безпосередній близькості від лінії розмежування і мінуванням цих теренах", - йдеться в повідомленні.

Зараз проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєння кримінальних злочинів.

Нагадаємо, в Луганській області 2 вересня в результаті надзвичайної пожежної небезпеки зафіксовані 24 загоряння сухої трави на площі близько 1200 гектарів.

Раніше повідомлялося, що в зоні операції Об'єднаних сил, пожежа могла статися в результаті людської необережності.

Крім того, під час гасіння лісових пожеж у Луганській області постраждали двоє військових.