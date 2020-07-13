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Названо суму збитків від пожеж у Луганській області

Луганська область, Понеділок 13 липня 2020 18:51
Названо суму збитків від пожеж у Луганській області
Фото: пожежі в Луганській області (facebook.com/csomvd)
Автор: РБК-Україна

Збиток від знищення лісів оцінили у понад 450 млн гривень

Пожежі в Луганській області завдали шкоди на понад 450 млн гривень. Ця сума стосується лише збитку від втрати лісових насаджень.

Про це йдеться в повідомленні Луганської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що орієнтовний розмір збитків тільки від втрати лісових насаджень складає понад 450 млн гривень. Також повідомляється, що голова Луганської ОДА Сергій Гайдай виїхав до Києва, щоб вирішити питання компенсації постраждалим і рідним загиблих від пожежі.

На сьогодні на облік взяли 76 будинків, які постраждали, - жоден з них не був застрахований. За уточненими даними, повністю згоріли 35 будинків в селі Смолянинове, пошкоджено 15 і знищено 49 будинків у дачному товаристві № 5 "Озеро вовче" в Новоайдарському районі.

В результаті пожеж постраждали 223 особи, з яких 114 зверталися за медичною допомогою, решта втратили майно. Загалом пожежі знищили 5 тисяч гектарів лісу.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що пожежі в Луганській області повністю погашено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постраждалі від пожеж у Луганській області отримають по 300 тисяч гривень за згорілий будинок, крім того, матеріальну допомогу отримають сім'ї загиблих.

Загалом в результаті пожеж загинули п'ять осіб, місцева влада вже виділила по 200 тис. гривень за загиблих.

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