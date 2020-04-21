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У Чорнобильській зоні ліквідовано один з осередків пожежі

Новини » Надзвичайні події     21.04.2020 - 12:50
У Чорнобильській зоні ліквідовано один з осередків пожежі
Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Для гасіння та локалізації в зоні відчуження залучені пожежні розрахунки, інженерна техніка та авіація

У Чорнобильській зоні ліквідовано осередок пожежі поблизу селища Корогод. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Демчук зазначив, що для гасіння та локалізації на даний час в зоні відчуження залучені пожежні розрахунки, інженерна техніка та авіація.

"В Чорнобильській зоні ліквідовано осередок поблизу селища Корогод, який вчора був локалізований. На цей час основні зусилля спрямовані на гасіння трьох осередків поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора та Рудьки та торф’яників в осередках пройдених вогнем", - розповів він.

Нагадаємо, до гасіння пожеж залучено 1359 чол. та 340 од. техніки, з них від ДСНС 1205 чол. о/с та 250 од. техніки (в тому числі 3 вертольоти, якими 19 квітня здійснено 93 скидів - 186 т. води).

Раніше повідомлялось, що Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв. Втім, основною версію поки вважають малосніжну зиму та суху лісову підстилку.

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