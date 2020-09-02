ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пожежі в Харківській області: евакуювали 52 осіб, одна людина постраждала

Автор: Максим Зайченко

В результаті пожеж, що спалахнули 2 вересня в Харківській області, евакуювали 52 людини. Вогонь знищив 20 житлових будинків.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

При цьому одна особа звернулась до лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом.

"Внаслідок пожежі знищено 20 житлових будинків та 1 особа звернулась до лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом. Для евакуації населення залучено автобус. На місці пожежі евакуйовано 52 людини (40 осіб з села Горобівка і 12 осіб з села Гряниківка", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини

Розміщення евакуйованих людей планується на базі поліклініки та ліцею селища Дворічна.

Нагадаємо, сьогодні під Харковом спалахнула масштабна пожежа, яка почала швидко поширюватися через сильний вітер.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області через пожежу повністю знищений населений пункт.

Відзначимо, до ліквідації пожежі у Дворічанському районі залучили пожежні поїзди.

Через лісові пожежі у Харківській і Луганській областях президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ХарківпожежаДСНС