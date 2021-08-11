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Понад 200 тисяч гектарів: пожежа на острові Евія в Греції стала найбільшою в історії країни

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Греція, Середа 11 серпня 2021 19:10
Понад 200 тисяч гектарів: пожежа на острові Евія в Греції стала найбільшою в історії країни Фото: пожежа на острові Евія в Греції стала найбільшою в історії країни (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За своїми масштабами і завданих збитків пожежа на грецькому острові Евія найбільшим в історії країни. На острові вигоріло понад 200 тисяч гектарів, і ця цифра може досягти понад 280 тисяч гектарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

За даними видання, це найбільша в Греції катастрофа, викликана однією пожежею. Другий за розміром згорілих територій був у 2007 році в районі Палеохорі-Андріцайна в Ілії і знищив 448 410 га, А третій стався у Валтеці в Аркадії і спалив 443 280 га.

Слід зазначити, що за даними пожежної служби, пожежі в Іллі в 2007 році не вважалися єдиним фронтом. Вони були зареєстровані як три окремих, різних пожежі з різними причинами і т. д.

Пожежа в районі Іллі та Аркадії знищила близько 150 акрів території (близько 600 квадратних кілометрів) і з цим показником стала другим найбільшим в Греції влітку 2021 року.

Нагадаємо, раніше прем'єр Греції вибачився перед жителями країни за невдачі в гасінні.

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