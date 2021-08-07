"Не змогли залишитись осторонь". В "Метінвесті" розповіли про відправку літаків у Грецію

"Метінвест" Ріната Ахметова профінансував відправку спецзагону українських вогнеборців до Греції, щоб допомогти погасити масштабні пожежі в країні.

Про це повідомив директор з продажів "Метінвесту" Дмитро Ніколаєнко у коментарі телеканалу "Україна".

"Метінвест, коли отримав звернення на те, щоб профінансувати цю поїздку, не міг залишатися осторонь і також надав посильну допомогу для проведення цієї операції", - повідомив Ніколаєнко.

Всього у Грецію летить сотня українських рятувальників.

"Однаково по 10 чоловік з Київа, Черкас, Кропивницького, Вінниці, Полтави, пів України рятувальників будуть надавати допомогу", - зазначив Олександр Горобець, заступник начальника головного управління Черкаської області з реагування і надзвичайних ситуацій.

За словами голова ДСНС України Миколи Чечоткіна, особовий загін забезпечений всім необхідним.

Нагадаємо, за розпорядженням президента Володимира Зеленського уряд ухвалив рішення про відправку українських пожежників до Греції для допомоги у боротьбі з лісовими пожежами.

6 серпня, зведений загін зі 100 українських пожежників із необхідним обладнанням вирушив до Греції. Спецзагін вогнеборців пробуде в Греції 10-14 днів, за потреби - залишиться надовше.

Як повідомлялося, у Греції через спеку вирують лісові пожежі. Вогнеборці гасять 154 пожежі по всій країні.

Прем'єр-міністр Греції заявив, що спека перетворила країну на порохову бочку. ЄС вже направив допомогу Греції та іншим країнам Південно-Східної Європи, які борються з масштабними лісовими пожежами.