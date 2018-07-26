Пожежа біля Афін: кількість жертв зросла до 81

Близько сотні людей досі вважаються зниклими безвісти

У Греції в результаті лісових пожеж загинула мінімум 81 людина. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію місцевої пожежної служби.

Близько сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Серед постраждалих 23 дітини, з яких 12 знаходиться у лікарнях.

Також, джерела видання повідомляють, що причиною пожежі могли стати підпали.

Через жахливі пожежі влада Греції ввела надзвичайне положення й попросила допомогу у інших країн. Людей доводилося евакуювати по воді.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що військові оприлюднили відео наслідків смертельних пожеж в Греції.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку з загибеллю десятків людей внаслідок пожеж поблизу Афін.