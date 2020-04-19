Пожежі під Чорнобилем: МВС назвало основну версію

Поки рятувальники та поліція розглядають як основну версію пожеж у Чорнобильській зоні - малосніжну зиму та суху лісову підстилку. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагадав, що досі триває ліквідація вогню в Чорнобильській зоні.

"Наразі встановлюються всі причини загорянь. Поки рятувальники та поліція розглядають як основну версію пожеж - малосніжну зиму та суху лісову підстилку", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні триває гасіння чотирьох осередків пожежі, рятувальники залучили три вертольоти.

Зазначимо, ввечері 18 квітня у Київській області правоохоронці розшукали та затримали двох причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь. Порушниками виявилися 28-ми та 29-річні жителі Ірпеня. Правоохоронці вилучили їх транспортні засоби, на яких не було номерних знаків, та доставили порушників у відділ поліції.

Додамо, за весь час пожеж у Чорнобильській зоні жодного разу вміст радіонукліду не перевищив гранично допустимих норм.