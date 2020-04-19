ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежі в Чорнобильській зоні: за весь час радіаційний фон не перевищував норми

Новини » Суспільство     19.04.2020 - 13:27
Пожежі в Чорнобильській зоні: за весь час радіаційний фон не перевищував норми
Фото: ліквідація лісової пожежі (dsns.gov.ua)

Питанням радіаційного забруднення повітря займається спецвідділ

За весь час пожеж у Чорнобильській зоні жодного разу вміст радіонукліду не перевищив гранично допустимих норм. Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, питанням радіаційного забруднення повітря займається спецвідділ радіаційного моніторингу навколишнього середовища.

"Хочу всіх заспокоїти, що за весь час пожеж жодного разу вміст радіонукліду не перевищив гранично допустимих норм. Всі зафіксовані велечини були в декілька сотень разів менші цього рівня. Це стосується і того дня, коли ми всі з вами спостерігали пилову бурю", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що дим у Києві призвів до забруднення повітря у 2-3 рази вище за норму. Пожежа у Чорнобильській зоні має дуже велику площу, хоча людських і матеріальних ресурсів достатньо, погодні умови не дозволяють працювати дуже швидко.

Нагадаємо, рівень забрудненості повітря у Києві станом на початок неділі, 19 квітня, є найвищим у світі.

Також повідомлялось, що у Чорнобильській зоні триває гасіння чотирьох осередків пожежі, рятувальники залучили три вертольоти і пожежний потяг "Укрзалізниці" для ліквідації пожежі в Житомирській області.

У ДСНС пояснили довготривале гасіння пожеж у Житомирській області Під Чорнобилем триває гасіння осередків пожежі, залучені три вертольоти
Новини України пожежаЧорнобильрадиация
News
On Top